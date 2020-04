Si je WHO spet premislila glede priporočila za nošenje mask v javnosti!? Demokracija Potem, ko se je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) s svojim neukrepanjem izkazala kot neučinkovita pri preprečevanju širjenja novega koronavirusa po svetu, se je ta s tem tednom odločila, da ljudem vnovič ne priporoči nošenja zaščitnih mask v javnosti. Za to pravi, da se je odločila na podlagi svežih dokazov, ki naj bi nakazovali, da njihova nošnja, naj ne bi pomagala zavirati pandemije. ...

