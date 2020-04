V Slovenijo prihaja aplikacija za omejevanje epidemije SiOL.net Uporabnikom pametnih telefonov v Sloveniji bi bila lahko že prihodnji teden na voljo aplikacija, ki omogoča sledenje širitvi okužb z novim koronavirusom in obveščanje uporabnikov, če so bili v tesnem stiku z okuženo osebo. Ni sicer še jasno, ali bo rabo mogoče uskladiti z informacijsko pooblaščenko in ali bodo še kakšni pomisleki med pravniki. Od tega bo najverjetneje odvisno, kdaj jo bomo začeli uporabljati.

