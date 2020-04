Na fotografskem natečaju Kozjansko 2019 je sodelovalo 11 odraslih avtorjev in 25 avtorjev do 15 let, skupaj so prispevali 248 fotografij (102 odrasli, 146 otroci). Sodelovali so lahko vsi, ki so se prijavili in poslali največ 10 avtorskih fotografij, ki so nastale v času od 1.1.2019 do 31.12.2019 znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. preberite več » ...