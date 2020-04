V soboto 572 novih testov na koronavirus, ugotovljenih 17 novih okužb; tri nove smrti Dnevnik V soboto so umrli še trije bolniki s covidom-19, kar pomeni, da je v Sloveniji skupno za posledicami epidemije novega koronavirusa umrlo 53 ljudi. Opravili so nekaj manj testov kot običajno, in sicer 572 ter ugotovili 17 novih okužb. Skupno se je...

