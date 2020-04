Več kot 80 odstotkov umrlih za koronavirusom starejših od 75 let Primorske novice Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je večina umrlih zaradi bolezni covid-19 starejših. Več kot 80 odstotkov umrlih je starejših od 75 let, skoraj 60 odstotkov pa starejših od 85 let. Zaradi bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, je v Sloveniji do vključno ponedeljka umrlo 56 oseb.

