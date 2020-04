Klopi že na pohodu, cepljenje zaradi koronavirusa za zdaj še ni možno SiOL.net Pomlad je tukaj in z njo so znova na pohodu klopi. Ki pa so pri nas nemalokrat okuženi in lahko prenašajo nevarne bolezni, kot sta lymska borelioza ali klopni meningoencefalitis. Proti slednjemu bi se te dni številni radi cepili, a jim je to zaradi epidemije novega koronavirusa onemogočeno.

Sorodno















































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Aleš Hojs

Dragutin Mate

Matej Tonin

Borut Pahor