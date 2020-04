Koronavirus že v 145 slovenskih občinah, kje je največ okužb? SiOL.net Okužbo s koronavirusom so do konca dneva v petek potrdili že v 145 občinah (v četrtek v 143), po dva ali več primera pa v 102 občinah (v petek v 99). Tokrat je število okuženih najbolj naraslo v Ljubljani. Medtem pa v Šmarju pri Jelšah, Ljutomeru in Metliki, kjer so sicer žarišča v domovih za starejše, niso potrdili več kot treh novih okužb.

