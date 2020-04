Karantene v slovenski gostilni ni več, župan: Še enkrat bi storili enako SiOL.net Vseh deset državljanov, ki so bili v 14-dnevni karanteni v gostilni v Dolgi vasi, je danes odšlo domov. Lendavski župan Janez Magyar je ob tem pohvalil vse službe, ki so sodelovale pri oskrbi in varovanju ter dodal, da bi še enkrat storili enako - pomagali ljudem v stiski.

Sorodno





































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus

Rdeči križ Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Dragutin Mate

Jelko Kacin

Aleš Hojs