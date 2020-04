V FJK so od včeraj odkrili 44 novih okuženih, skupno število okužb se je tako povečalo na 2393. Ozdravelo je 489 okuženih, 337 okuženih pa nima več simptomov covida-19, toda je njihov bris še pozitiven. V zadnjih 24 urah so tudi zabeležili 6 novih smrtnih žrtev. Najbolj pod udarom je tržaška pokrajina, kjer so do danes zabeležili 872 primerov okužbe in 99 smrtnih žrtev. V videmski pokrajini je bilo ...