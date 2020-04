Najbogatejši Zemljan se je nevede igral z ognjem #video SiOL.net Ameriški milijarder Jeff Bezos, najbogatejši človek na svetu, je v sredo nenapovedano obiskal enega od številnih distribucijskih centrov svojega podjetja Amazon. Dan pozneje, v četrtek, so Amazonovi zaposleni prejeli obvestilo, da so v podjetju zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom v distribucijskih centrih in sicer prav v tistem, po katerem se je sprehajal skoraj 114 milijard evrov "težak" Bezos.

