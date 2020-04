Splošna bolnišnica Novo mesto je v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje po velikonočnih praznikih, to je od 14.4.2020 dalje, pričela s postopnim sproščanjem izvajanja zdravstvenih pregledov in posegov. Paciente bomo kontaktirali osebno oz. jih poklicali po telefonu. Na podlagi opravljenega telefonskega razgovora bodo dobili točen datum, uro in natančna navodila. preberite več » ...