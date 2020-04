Kdo lahko pridobi in kdo bo moral vračati mesečni temeljni dohodek Dnevnik Za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov so na spletni strani finančne uprave objavili izjavo, ki jo je treba predložiti najpozneje do konca maja. Za marec znaša temeljni dohodek 350 evrov, za april in maj pa 700...

