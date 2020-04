Prestavitev načrtovanih javnih razpisov Gorenjski glas Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nameravalo aprila objaviti več javnih razpisov za ukrepe iz programa razvoja podeželja, a jih bo zaradi epidemije koronavirusa predvidoma objavilo maja in junija. Za to se je odločilo,...

Sorodno



























































































































































Oglasi Omenjeni koronavirus

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Aleksandra Pivec

Andrej Šircelj

Joc Pečečnik