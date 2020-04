Vstopil v trgovino brez zaščitne maske in se prerekal z varnostnikom Primorski dnevnik V eno od koprskih trgovin je včeraj popoldne vstopil 43-letni domačin, ki ni uporabljal zaščitne maske. Pri tem je kršil varnostna navodila za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom, na kar ga je opozoril varnostnik, toda ukazov ni upošteval. Prišlo je do prerekanja, moški je varnostnika tudi odrinil. Na kraj so prihiteli koprski policisti. Po njihovem posredovanju se je moški umiril. Kljub temu ...

