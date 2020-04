Izklopiti so mu morali elektriko Gorenjski glas Kamnik – Policisti so pred dnevi v Kamniku obravnavali kršitev javnega reda in miru zaradi glasne glasbe in vpitja iz stanovanja kršitelja, ki se je na trkanje in zvonjenje policistov odzval z nerazumljivim vpitjem in še glasnejšo glasbo. Kljub...

