Danes ponoči so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v kraju Podklanec na območju PP Črnomelj. Metliški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 65-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo stanovanjske hiše. Poškodovanega voznika so reševalci o ...