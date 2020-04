Enajst pretepačev Dnevnik Iz naselja v okolici Šentjerneja so včeraj nekaj po 17. uri poklicali policiste in prijavili, da je prišlo do pretepa. Možje postave so pohiteli in vzpostavili red. Izvedeli so tudi, da se je sprlo, nato pa še steplo kar enajst oseb, ki so se med...

