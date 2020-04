Indiana Jones je na čakanju Primorske novice Že dolgo načrtovani peti filma o Indiani Jonesu ima ponovno smolo. Potem ko so njegovo premiero večkrat preložili, je studio Disney, ki je bil prisiljen zaradi pandemije novega koronavirusa preložiti številna snemanja in premiere, znova prestavil tudi premiero novega filma o pustolovcu in arheologu Henryju Waltonu Jonesu.

