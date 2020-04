Ivanišević prepričan, da bodo vsi turnirji do konca leta odpovedani RTV Slovenija Vsi teniški turnirji do 13. julija so zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedani. Roland Garros je preložen na september, Wimbledon pa je odpovedan. Goran Ivanišević ni prav nič optimističen glede nadaljevanja letošnje sezone.

