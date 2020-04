Pred 500 leti je 6. aprila v Rimu umrl italijanski renesančni umetnik Rafael Santi, varovanec dveh papežev, ki je ustvarjal v Rimu, Perugii in Firencah. Kot slikar je poznan predvsem po čistih formah, klasični, skrbno zasnovani kompoziciji, svetlem, toplem koloritu ter dostojanstvu in idealizirani lepoti figur in obrazov.