Organizacija Global Citizen, ki stoji za številnimi koncerti doma, ki jih je prek družbenih omrežij mogoče spremljati v času pandemije novega koronavirusa, ter Svetovna zdravstvena organizacije (WHO), sta za 18. april napovedali veliki koncert One World: Together at Home v podporo zdravstvenim delavcem, ki se borijo proti covidu-19.