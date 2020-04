Državni zbor je 2. aprila sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), t.i. "protikoronski megazakon". Ukrepi bodo veljali od razglasitve epidemije, t. j. od 13. marca, do 31. maja, če do 15. maja epidemija ne bo preklicana, pa se roki izteka ukrepov podaljšajo za nadaljnjih 30 dni.