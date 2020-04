Akontacija davka mora biti poravnana najkasneje do 9.4.2020! data.si Akontacija davka mora biti poravnana najkasneje do 9.4.2020, v kolikor želite samozaposleni uveljavljati pravico do temeljnega dohodka. Temeljni dohodek po novem interventnem zakonu predstavlja izredno pomoč samozaposlenim, ki zaradi epidemije ne...

