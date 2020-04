Vreme: Ponoči bo jasno Dnevnik Ponoči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, v mraziščih na Notranjskem in Kočevskem do -3, ob morju 7 stopinj Celzija.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Luka Dončić

Anže Logar

Aleksander Čeferin