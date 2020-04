Novi koronavirus odnesel za julij napovedano Pivo in cvetje RTV Slovenija Zaradi epidemije novega koronavirusa tako doma kot v tujini odpadajo tudi dogodki, napovedani za poletne mesece. Za odpoved so se odločili tudi organizatorji Piva in cvetja, kar se je zgodilo šele drugič v 55-letni zgodovini tega festivala.

