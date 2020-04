Zaradi koronavirusa so organizatorji in partnerji festivala primorani 56. izvedbo najbolj obiskanega in priljubljenega festivala prestaviti na prihodnje leto. Pomladno obdobje je za vse, ki so bili v preteklih petinpetdesetih izvedbah vpeti v organizacijo tradicionalnega festivala Pivo in cvetje Laško, najbolj intenzivno v pripravah ključnih podprojektov, zaključevanju dogovorov in potrjevanju pog ...