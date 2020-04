Brez večjih sprememb na Fifini lestvici Sportal Slovenska nogometna reprezentanca je na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostala na 64. mestu, na vrhu pa so Belgijci pred Francozi in Brazilci. V času pandemije novega koronavirusa so bile odigrane le štiri prijateljske mednarodne tekme, po katerih je bila le ena sprememba na lestvici.

