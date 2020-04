Premier Janez Janša: Tudi preko Velikonočnih praznikov ostanimo doma, upoštevajmo vse higienske in d Demokracija "Japonska, ki naj bi epidemijo v 1. valu sicer že obvladala, je danes razglasila izredne razmere. Še 1X ponavljam, da je večje sproščanje omejitvenih ukrepov možno samo ob kumulativni izpolnitvi določenih pogojev, ki sem jih navedel v torek in ki jih upoštevajo povsod, kjer so zaenkrat uspešni v boju s #koronavirus," je tvitnil predsednik vlade Janez Janša.

