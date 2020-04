Harvey Weinstein uspešno prebolel koronavirus 24ur.com Nekdanji hollywoodski vplivnež, ki so ga pred dobrim mesecem obsodili na 25 let zaporne kazni zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja je po tem, ko se je v zaporu okužil z novim koronavirusom, ozdravel.

Sorodno Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Zdravko Počivalšek

Luka Dončić

Jelko Kacin