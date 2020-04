V Kaliforniji začeli postopek za izročitev Weinsteina SiOL.net Tožilci Los Angelesa so v petek začeli postopek za izročitev nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina iz New Yorka, kjer je zaprt po obsodbi zaradi posilstva in spolnega napada. Losangeleški tožilci so mu ob tem naprtili še tretjo točko obtožnice zaradi spolnega napada maja leta 2010, poroča STA.

