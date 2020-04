Ovajanje ima Društvo novinarjev Slovenije v genskem zapisu: Kar so počeli leta 1944, počno tudi dane Nova24TV “To, da Društvo novinarjev Slovenije piše v tujino in “prosi” za pomoč, ni nič novega. To so počeli s famoznim pismom 571 novinarjev leta 2007, to so počeli na prelomu leta 2012 v leto 2013 z vzpodbujanjem “spontanih” vstaj, to počno danes, manj kot mesec dni od potrditve vlade. Ovajanje ima DNS v svojem genskem […]

