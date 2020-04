Zaradi sporne depeše sklicana dva parlamentarna odbora, to bo tudi tema seje vlade RTV Slovenija Predsedniku republike se glede pisma Svetu Evrope o medijih zdi smiselno počakati do uradnega odziva predsednika vlade in zunanjega ministra. Pojasnila pričakujejo tudi koalicijske stranke SMC, NSi in DeSUS, o depeši pa bodo razpravljali tudi v DZ-ju.

