Motoriste bo mirnopeški župnik letos blagoslovil na daljavo Dnevnik Zaradi izrednih razmer letos na velikonočni ponedeljek ne bo klasičnega blagoslova motorjev in motoristov v Mirni Peči, kakršnega so bili vajeni že 21 let, ko so motoristi z vseh koncev Slovenije trumoma prihajali v Mirno Peč. A blagoslov vendarle...

