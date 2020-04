Na letošnji velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020, slovenskih motoristov ne bo na že 22. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev zaradi pandemije koronavirusa. Bo pa blagoslov vseeno potekal brez njihove navzočnosti in ga bo ob 11. uri opravil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič in so vsi, ki si to želijo, povabljeni k ogledu prenosa preko fb strani: www.facebook.com/mktrebnje/ preberite ...