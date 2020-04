"Ko so na tehtnici življenja in materialna plat, v razviti družbi prevlada vrednota življenja." Sportal "V tem trenutku bi morali razmišljati predvsem to, da bomo znali trenutno situacijo vzeti kot lekcijo, kako v bodoče reagirati, da bodo učinki podobnih izbruhov virusov hitreje sanirani ter se po drugi strani vprašati, ali je smer, v katero se je svet obrnil v zadnjih desetletjih, res prava," opozarja športni psiholog Matej Tušak. Na varni virtualni razdalji smo se z njim pogovarjali o trenutni si...

Sorodno



























Oglasi