Letos poleti brez mednarodnega pokala prvakov Sportal Tradicionalni pripravljalni nogometni turnirji, ki so jih v zadnjih letih v poletnem obdobju prirejali v Aziji in ZDA, so zavoljo pandemije novega koronavirusa in negotovih zdravstvenih razmer letos poleti odpovedani, je sporočil Danny Sillman, izvršni direktor podjetja Relevent Sports Group, ki organizira mednarodne pokale prvakov.

