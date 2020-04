Tradicionalni pripravljalni nogometni turnirji, ki so jih v zadnjih letih v poletnem obdobju prirejali v Aziji in ZDA, so zavoljo pandemije novega koronavirusa in negotovih zdravstvenih razmer letos poleti odpovedani, je sporočil Danny Sillman, izvršni direktor podjetja Relevent Sports Group, ki organizira mednarodne pokale prvakov.



