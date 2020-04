Pravljica iz Tisoč in ene koronanoči: Aleksander Čeferin, Joc Pečečnik in Uroš Slak – rešitelji Slov Pozareport.si ALIBABA IN TRIJE RAZBOJNIKI Piše: Aljuš Pertinač Sloveniji ni pomoči, epidemija gor ali dol. Ne verjamete? O tem pripovedujejo že pravljice. Kot je denimo tista iz Tisoč in ene koronanoči o Alibabi in treh razbojnikih. Saj jo poznate? Alibaba je dobrodušni kitajski trgovec, ki v času pandemije koronavirusa širokogrudno podarja zaščitno opremo, če ga za to prosijo njegovi razbojniki, pardon, prij ...

