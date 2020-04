Prvič se je zgodilo, da je nek visoki uradnik vlade Marjana Šarca javno povedal to, kar smo nekateri že vedeli, opozarjali in dokazovali (vir): da odstopljene Šarčeve vlade ni vodil predsednik vlade Marjan Šarec, ampak njegov tesni svetovalec in državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec. To je storil Jelko Kacin, danes glavni govorec Janševe vlade, med Šarčevo vlado pa član ožje ekipe Mi ...