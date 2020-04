Moldavec bežal pred hrvaškimi in slovenskimi policisti, ustavili so ga šele pri Slivnici RTV Slovenija 24-letni državljan Moldavije je iz Hrvaške v Slovenijo prevažal šest mladoletnih državljanov Egipta. Ustaviti so ga hoteli že hrvaški policisti, vendar jim je pobegnil. Slovenski policisti so ga nato uspeli ustavili pri Slivnici.

