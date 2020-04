Dalglish že v domači oskrbi, Kokeza prebolel novi koronavirus 24ur.com Kennyja Dalglisha, nekdanjega škotskega reprezentanta in legendo Liverpoola, ki se je okužil z novim koronavirusom, so že odpustili iz bolnišnice in je že v domači oskrbi. Škot kljub okužbi ni kazal nobenih bolezenskih znakov. Dobre novice prihajajo tudi iz Beograda, kjer poročajo, da je predsednik srbske nogometne zveze Slaviša Kokeza virus že prebolel.

Sorodno











































































































































Oglasi Omenjeni Beograd

koronavirus

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Luka Dončić

Goran Dragić

Joc Pečečnik

Janez Janša