Spoštovani občani, kakor že običajno, se obračam na vas s kratkim poročilom o delu in aktivnostih v teh časih epidemije koronavirusa v Sloveniji. Če pogledamo statistične podatke, je pri nas število zabeleženih 6 primerov okužbe, kar je enako kot prejšnji teden. Tudi na slovenskem nivoju se številke nekako umirjajo tako, da lahko ocenimo, da je celotna situacija stabilna in upajmo, da je to znani ...