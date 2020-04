500-krat morali napisati: Nisem upošteval pravil omejitve gibanja in mi je zelo žal RTV Slovenija Desetim turistom v Indiji, ki so se sprehajali in tako kršili omejitev gibanja, je policist naložil nenavadno kazen. V znak opravičila so morali 500-krat napisati stavek: "Nisem upošteval pravil omejitve gibanja in mi je zelo žal. "

