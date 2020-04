V Černobilu požari zdaj že v bližini reaktorja #video SiOL.net Gozdni požari, ki že od četrtega aprila gorijo na severu Ukrajine, zdaj divjajo zelo blizu zapuščene jedrske elektrarne v Černobilu, ob kateri so že izkopali požarne jarke oziroma meje. Požari naj bi že dosegli zapuščeno mesto Pripyat, ki je nekoč služilo tovarni, in naj bili le še dva kilometra oddaljeni od mesta, kjer so shranjeni najnevarnejši radioaktivni odpadki. Medtem ko oblasti poročajo, d...

