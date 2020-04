Nemški znanstveniki za čimprejšnje odprtje šol in obnovitev javnega življenja 24ur.com Nemška akademija znanosti Leopoldina je priporočila skorajšnje odprtje šol. Tudi nemške oblasti medtem že razmišljajo o postopnem odpiranju izobraževalnih ustanov. Poročilo akademikov med drugim omenja tudi vnovično dovolitev potovanj pod določenimi pogoji. Šest smernic pri rahljanju ukrepov pa so izdali tudi pri WHO. Ena je nadzor nad širjenjem, druga, da so zdravstveni sistemi sposobni zaznati,...

