Nova predloga: Ekspresna Liga prvakov avgusta in odpoved letošnjih reprezentančnih tekem RTV Slovenija Uefa je že predstavila načrt, da bodo najprej do konca izpeljali državna prvenstva. Liga prvakov in Evropska liga bosta zelo verjetno na sporedu avgusta. Obe tekmovanji naj bi izpeljali po precej skrajšanem sistemu.

Sorodno







Oglasi