V Valvasorjevi knjižnici Krško od torka, 14. aprila 2020, svojim uporabnikom nudijo možnost izposoje knjižničnega gradiva z upoštevanjem vseh ukrepov, ki so določeni s strani pristojnih služb. Storitev izposoje gradiva omogočajo iz zbirke Valvasorjeve knjižnice v Krškem, oddelka za odrasle in mladinskega oddelka, v omejenem obsegu. Uporabnik lahko naroči do pet naslovov, ki mu jih bodo pripravili ...