Srbski orjak iz Ljubljane v Rusijo SiOL.net Srbski odbojkar Božidar Vučićević že po eni sezoni zapušča slovenske prvake ACH Volley in se seli v Rusijo k ekipi Gazprom-Urga Surgut. Kar 205 centimetrov visoko korektor se je skrajšani sezoni izkazal, kar so opazili tudi Rusi in oranžnim zmajem speljali odličnega Srba.

