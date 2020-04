Kazenska ovadba za 30-letnega vlomilca iz Lucije Primorske novice Piranski policisti bodo okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru kazensko ovadili 30-letnega moškega iz Lucije, ki je v minulih tednih vlamljal v trgovine, gostilne, cvetličarne in frizerske salone na območju Lucije, so sporočili s Policijske uprave Koper. Domačin se je nazadnje na vlomilski pohod podal minuli četrtek, a so mu policisti to preprečili.

