Lucijčan sredi noči vlamljal v gostilne, trgovine ... Primorske novice Piranski policisti so preiskali več vlomov, ki so se v zadnjih tednih dogajali v nočnem času v Luciji. Lastniki so prijavljali vlome v gostinske lokale, trgovine, cvetličarne, frizerske salone ... Prejšnji četrtek so prijeli 30-letnega domačina, ki je v rokavu skrival izvijač. Za zdaj je osumljen najmanj petih vlomov.

